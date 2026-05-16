Twee demonstraties tegenover elkaar op Ossenmarkt tegen asielbeleid

Groningen – Op en rond de Ossenmarkt in Groningen vonden zaterdagmiddag twee demonstraties plaats. De verschillende groepen staan op korte afstand van elkaar, maar de sfeer verloopt vooralsnog rustig.

De protestactie is tegen het asielbeleid en immigratie in Nederland.

Linkse demonstranten hebben zich verzameld op het Guyotplein, terwijl rechtse demonstranten op de Ossenmarkt staan. De politie houdt toezicht om de situatie in goede banen te leiden en eventuele spanningen te voorkomen.

Voor zover bekend hebben zich geen incidenten voorgedaan. Over eventuele aanhoudingen of verstoringen is niets bekend.

