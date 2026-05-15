Verdachte vrouwen in Stadskanaal blijven langer vastzitten

Stadskanaal – Twee vrouwen van 31 en 33 jaar die donderdag in Stadskanaal zijn aangehouden op verdenking van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving, blijven voorlopig vastzitten. Het Openbaar Ministerie beslist binnen drie dagen of hun voorarrest wordt verlengd schrijft RTV Noord.

De zaak draait om een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, die volgens justitie zijn mishandeld, vernederd en opgesloten. Uit rechtbankstukken blijkt dat vooral het meisje zwaar zou zijn mishandeld.

De officier van justitie besluit in de loop van volgende week of de verdachten worden voorgeleid. Beide vrouwen zitten momenteel in beperkingen, wat betekent dat politie en Openbaar Ministerie terughoudend zijn met het delen van informatie. Dat meldt RTV Noord(+meer info hier) vrijdagmiddag.

