Man (24) aangehouden door OG voor diverse doodsbedreigingen

Groningen – Op vrijdag 15 mei 2026 heeft de Ondersteuningsgroep(OG) ondersteuning verleend aan de Recherche Groningen bij de aanhouding van een 24-jarige verdachte.

De man uit Groningen wordt verdacht van het uiten van meerdere doodsbedreigingen richting diverse instanties en personen. De verdachte is op straat aangehouden in de stad Groningen.

Na de aanhouding is de verdachte overgebracht naar het cellencomplex in Groningen. Het onderzoeksteam zet het onderzoek daar voort.

Foto's