Vernielingen in de Oranjestraat, Koninginnelaan, Julianastraat, getuigen gezocht

Stadskanaal – De politie doet onderzoek naar vernielingen aan drie woningen op donderdag 14 mei in Stadskanaal. Ze zijn op zoek naar getuigen en meer informatie over wie hier mogelijk bij betrokken zouden zijn.

Op donderdagmiddag 14 mei kregen we melding van een situatie bij een woning aan de Julianastraat. Daar bleken meerdere ruiten te zijn ingegooid. Later in de middag zijn er meerdere ruiten ingegooid van een woning aan de Oranjestraat. Ter plaatse bleek een ruit van een woning aan de Koninginnelaan te zijn ingegooid.

Onderzoek

De politie is naar deze drie vernielingen direct een onderzoek gestart. We hebben buurtonderzoek gedaan en al met veel getuigen gesproken. Van de vernielingen circuleren beelden rond op social media. Deze beelden nemen wij mee in het onderzoek.

De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening afgegeven voor het gebied. De politie is zichtbaar aanwezig in de wijk en kun je altijd benaderen met vragen of informatie.

Weet jij meer? Neem dan contact met ons op

Heb jij iets gezien of gehoord van één van de vernielingen? Of heb je informatie over wie hierbij betrokken zouden kunnen zijn? Of ben jij betrokken bij één van de vernielingen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of via onderstaand tipformulier. Blijf je liever anoniem? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via het tipformulier op meldmisdaadanoniem.nl.

