Fighter Lion van start: landmacht oefent grootschalig optreden

Landelijk – Een alarmering vormde vandaag, dinsdag 12 mei, de aftrap voor de grootste landmacht oefening van 2026. Fighter Lion vindt op meerdere locaties in Nederland en Duitsland plaats, duurt tot begin juli en telt in totaal tegen de 7.000 deelnemers. Onder meer verplaatsingen over grote afstanden zijn onderdeel van het realistische oefen-scenario. Nieuw in de oefening is dat een volgende eenheid het gevecht overneemt.

Na uitbreidingen in voorgaande edities gaat de jaarlijkse landmacht-oefening Fighter Lion nu letterlijk een nieuwe fase in. Er is niet alleen sprake van meer deelnemers, langere te overbruggen afstanden en uitgebreide gevechtsondersteunende processen.

De landmacht voegt dit keer het overnemen van het gevecht aan de oefening toe. Dat gebeurt terwijl de gevechten doorgaan en vraagt om nauwe samenwerking en goede afstemming. Daarnaast trainen eenheden nadrukkelijk onder constante dreiging van drones en elektronische verstoring. Het beheersen van het luchtruim en het elektromagnetisch spectrum is essentieel om manoeuvre-eenheden bewegingsvrijheid te geven en het gevecht te kunnen blijven voeren. Dit deel van de oefening vindt plaats op oefenterreinen in Duitsland.

Versterking en vernieuwing

Naast de landmacht zijn verschillende andere defensieonderdelen, internationale partners en civiele partijen bij het scenario betrokken. Deze partijen vergroten de slagkracht met extra capaciteit en expertise, in ondersteunende processen en dicht bij het front. Dit laatste maakt het mogelijk snel te innoveren en technologisch voordeel te behalen.

Zwaartepunt

Het zwaartepunt van oefening Fighter Lion ligt in juni. Dan rolt het eerste materieel van de kazernes en gaat onder meer de certificering van de gevechtsondersteunende processen plaats. Vanuit de Logistic Support Area in de Marnewaard coördineert een National Support Element de gevechtsondersteunende processen naar het oefengebied in Duitsland. Op oefenterreinen rond Bergen-Hohne moet een eerste snel inzetbare gevechtsbrigade een vijandelijke opmars zien te stuiten. Halverwege juni neemt een tweede brigade met zwaardere middelen het gevecht over om de vijand te verslaan.

Begin juli keert het laatste materieel terug van de oefenlocaties.

