Terugblik op een geslaagde Bajesdag 2025 in Veenhuizen (Video Reportage)

Veenhuizen – Zaterdag(24-05-25) stond Veenhuizen opnieuw in het teken van de jaarlijkse Bajesdag, een spectaculaire en leerzame dag waar bezoekers een unieke blik kregen in de wereld van justitie, detentie en hulpdiensten.

Met naar schatting meer dan 2.500 bezoekers was het een drukbezochte editie vol indrukwekkende demonstraties, interactieve activiteiten en gezelligheid.

Van misdaad tot re-integratie

Tijdens de Bajesdag konden bezoekers ervaren wat er gebeurt als iemand de wet overtreedt van het moment van arrestatie tot het leven ná detentie. Het hele strafproces werd tastbaar gemaakt door middel van realistische demonstraties: van politieonderzoek en rechtszitting tot het verblijf in de gevangenis en het traject richting vrijlating.

Een van de publieksfavorieten was de mogelijkheid om een kijkje te nemen in een echte cellenbus of een rondleiding te volgen door een voormalige gevangenis. De sfeer was ondanks het serieuze onderwerp luchtig en informatief.

Interactieve belevenissen

Jong en oud genoten van de uiteenlopende activiteiten. Bezoekers mochten zelf de gevangenis-ME (IBT) ‘aanvallen’ met blokjes hout en konden kennismaken met de inzet van een drugshond, die in actie werd gedemonstreerd. Deze interactieve elementen gaven een indringend maar toegankelijk beeld van het werk van politie en justitie.

Gezelligheid op het horecaplein

Naast de indrukwekkende demonstraties was er ook volop ruimte voor ontspanning. Het horecaplein bood een sfeervolle plek om even bij te komen met een hapje en drankje.

Geslaagde dag, op naar volgend jaar

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde dag, waarin het publiek op laagdrempelige wijze werd geïnformeerd over het Nederlandse strafrechtsysteem en het werk van de hulpdiensten. De combinatie van educatie, actie en gezelligheid bleek opnieuw een succesformule.

112GroningenDag 2026

Hoe het nu lijkt komt er ook weer een nieuwe 112GroningenDag in 2026, in juni, meer info volgt rond oktober 2025. De komende maanden kijken we of het weer haalbaar is en benaderen we standhouders, lijkt het jou als bedrijf ook wat om mee te doen als standhouder mail dan [email protected], we kijken dan naar de mogelijkheden en krijg je info over de kosten(commerciële bedrijven).

Foto's

Deel dit artikel