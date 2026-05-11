Jongen(16) uit Groningen opgepakt in Bodegraven na inbraak

Bodegraven – Zondag op maandag nacht kreeg de politie, omstreeks 1 uur, een melding van een verdachte situatie aan de Van Tolstraat te Bodegraven. Er zouden twee personen mogelijk in willen breken bij de kringloopwinkel. Dit gebeurde niet en ze liepen weg in de richting van de Brugstraat waarbij cameratoezicht de personen in beeld kreeg.

Ze waren inmiddels onderweg om de personen te controleren. Cameratoezicht zag vervolgens dat de personen het Raadhuisplein opliepen en vervolgens via het bovenlicht van een bakker naar binnen klommen en hier een diefstal pleegden. We hebben een 16 jarige uit Groningen en 17 jarige uit Bodegraven dan ook direct op het Raadhuisplein aan kunnen houden met de gesloten goederen op zak.

Ze zijn de melder dan ook erg dankbaar voor de oplettendheid!

