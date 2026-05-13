Gewonde bij ongeval Hoofdstraat in Tolbert

Tolbert – Aan de Hoofdstraat in Tolbert heeft donderdagochtend een aanrijding plaatsgevonden.

Een werkbusje en een fietser zijn hard met elkaar in botsing gekomen. Het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel ontfermde zich over de fietser. De politie heeft de kruising (Hoofdstraat x Meester J. Tuintjerstraat) afgezet en hoort getuigen.

Na enige behandeling op straat en in de ambulance is het slachtoffer met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Het verkeer ondervindt hinder. De FOV doet onderzoek.

