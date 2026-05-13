Farmsum: Geen gevaarlijke stoffen gemeten na chemische reactie

Farmsum – Bij een incident met een gevaarlijke stof bij een bedrijf dinsdagavond aan de Heveskeslaan in Farmsum is geen gevaar ontstaan voor de omgeving.

In een vat van vier kuub vond een chemische reactie plaats, waardoor het risico bestond dat het vat zou exploderen. Uiteindelijk is dat niet gebeurd meldt RTV Noord.

Het duurde enkele uren voordat de situatie onder controle was. Uit voorzorg werd een deel van de omgeving afgezet. Metingen van de brandweer wezen uit dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

