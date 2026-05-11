Keukenbrand G.H. Steurmanstraat in Veendam

Veendam – De brandweer is maandagmiddag rond 14.40 uur uitgerukt naar de G.H. Steurmanstraat in Veendam vanwege een melding van een woningbrand. Omdat in eerste instantie niet duidelijk was wat er precies in brand stond, werd opgeschaald naar middelbrand. Daardoor kwamen twee brandweervoertuigen ter plaatse. Het was ontstaan in de keuken.

De bemanning van het eerste voertuig voerde direct een binnenaanval uit, waarna de brand snel onder controle kwam. Het tweede brandweervoertuig hoefde uiteindelijk niet te worden ingezet.

De bewoner is door ambulancepersoneel nagekeken vanwege brandwonden. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade meldt de brandweer.

