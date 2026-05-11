Forse brand in dakbeschot(spouw) na werkzaamheden woning in Winsum

Winsum – Bij werkzaamheden aan een woning aan de Ranumerweg in Winsum is maandagmiddag rond 14.25 uur brand ontstaan in het dakbeschot en de spouw, er was rookontwikkeling.

De brandweer had de situatie niet gelijk onder controle, er werd middelbrand gegeven om 15:10 uur. Later toen het uit was werd er nog een nacontrole uitgevoerd om zeker te zijn dat de brand volledig uit was.

Zie ook VR Groningen

Lastige klus

Het betrof een lastige klus omdat de brand zich in de isolatie laag bevond, ze voeren ruime sloopwerkzaamheden uit om zo de brand onder controle te krijgen. Helaas ontstaat hierdoor wel een aanzienlijke schade aan de beide woningen. Het sein brand meester is gegeven, wel gaan we nog na-verkennen en metingen verrichten waarna wij het pand weer aan de eigenaar overdragen en retour kazerne gaan.

