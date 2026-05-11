Aardbeving van 1.9 bij Appingedam

Appingedam – Bij Appingedam heeft maandagochtend 0m 06:16 uur een aardbeving plaatsgevonden. Volgens het KNMI(via X) had de beving een kracht van 1,9 op de schaal van Richter.

De aardbeving werd ook gevoeld in enkele omliggende dorpen. Het KNMI meldt dat de beving plaatsvond op een diepte van 3 kilometer. Dat wijst op een zogenoemde geïnduceerde aardbeving, veroorzaakt door gaswinning.

Het is de tweede aardbeving deze maand met een opvallende magnitude. Vorige week donderdag deed zich ook al een beving voor bij Zandeweer.

