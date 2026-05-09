Reddingbootdag trekt veel bezoekers naar KNRM-station Eemshaven

Eemshaven – Het reddingstation van de KNRM in Eemshaven heeft zaterdag de deuren geopend tijdens de jaarlijkse Reddingbootdag. Bezoekers kregen daarbij de kans om kennis te maken met het werk van de vrijwilligers en mee te varen met de reddingsboten.

De dag werd georganiseerd als bedankje voor donateurs, die het werk van de KNRM mogelijk maken. Ook nieuwe bezoekers konden zich ter plaatse aanmelden als donateur om vervolgens mee te varen tijdens demonstraties op het water.

Naast de reddingsboten van KNRM Eemshaven waren ook andere hulpdiensten aanwezig. Zo konden bezoekers een kijkje nemen bij de waterpolitie en was ook de Duitse Search and Rescue-dienst aanwezig tijdens de open dag. Dat zorgde voor extra belangstelling op en rond het reddingstation.

Voor jong en oud was er gedurende de dag van alles te zien en te beleven. Bezoekers kregen uitleg over het reddingswerk op zee en konden van dichtbij meemaken hoe de samenwerking tussen verschillende hulpdiensten verloopt tijdens incidenten op het water.

Met de open dag wil de KNRM niet alleen donateurs bedanken, maar ook laten zien hoe belangrijk het vrijwilligerswerk op zee is.

112Groningen bedankt KNRM-reddingstation Eemshaven voor het gastvrije ontvangst tijdens de dag.

