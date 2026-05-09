Auto botst tegen boom bij ongeval in Lucaswolde

Lucaswolde – Op de Hooiweg in Lucaswolde heeft zaterdagochtend een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden.

Een automobilist raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam met het voertuig tot stilstand tegen een boom. Ambulance, brandweer en politie kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen.

Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Of vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk was, is nog niet bekend. De politie zorgde voor een veilige werkomgeving tijdens de hulpverlening.

Het voertuig raakte zwaar beschadigd en moet worden afgesleept. Het verkeer op de Hooiweg ondervindt enige hinder door het ongeval.

