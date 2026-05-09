Reddingbootdag bij KNRM Station Lauwersoog: kijkje achter de schermen én meevaren met de reddingsboot

Lauwersoog – Het reddingstation van de KNRM in Lauwersoog opende zaterdag 9 mei de deuren voor de jaarlijkse Reddingbootdag. Tijdens deze bijzondere dag krijgen donateurs de kans om mee te varen op één van de reddingsboten en een kijkje te nemen op het reddingstation. Daarmee bedankt de KNRM haar trouwe supporters, die het mogelijk maken dat de vrijwilligers hun belangrijke werk op het water kunnen blijven uitvoeren.

Ook bezoekers die nog geen donateur zijn, hoeven niets te missen. Wie zich zaterdag ter plaatse aanmeldt als donateur, mag eveneens meevaren met één van de reddingsboten. Naast de Springbok en de Annie Jacoba Visser was ook de nieuwste reddingsboot de Arbor Vitae van KNRM Lauwersoog aanwezig.

Naast het populaire meevaren is er op het reddingstation nog veel meer te beleven voor jong en oud. Zo organiseert de KNRM dit jaar een speciale verloting waarbij bezoekers kans maken op een unieke prijs: het bijwonen van een oefenavond van de vrijwilligers van KNRM Lauwersoog. Tijdens zo’n avond krijgen winnaars een exclusief kijkje achter de schermen en maken zij van dichtbij mee hoe reddingsacties worden voorbereid en geoefend.

Voor de verloting worden zaterdag badeendjes verkocht bij het reddingstation. Een badeendje kost € 5,00 en mag na aankoop uiteraard mee naar huis worden genomen. Met ieder gekocht eendje maken bezoekers kans op één van de drie prijzen: het bijwonen van een oefenavond bij KNRM Lauwersoog. Daarbij geldt: hoe meer eendjes, hoe groter de kans op een prijs.

Met de opbrengst van de actie wordt het werk van de KNRM ondersteund. Daarmee combineren bezoekers een gezellige dag uit met het steunen van het reddingswerk op het water én de kans op een onvergetelijke ervaring bij het reddingstation in Lauwersoog.

