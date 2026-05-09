Veel politie aanwezig bij demonstraties rond Ter Apel, 3 aanhoudingen

Ter Apel – Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is zaterdag sprake van een grote politie-inzet vanwege meerdere demonstraties.

In de Hoofdstraat heeft zich een groep demonstranten verzameld. Daarbij is ook de Mobiele Eenheid aanwezig om de situatie in goede banen te leiden en de openbare orde te bewaken.

Daarnaast hebben linkse demonstranten zich verzameld onder het viaduct van de N366. De politie houdt toezicht op beide groepen om confrontaties te voorkomen.

Update; Er waren drie aanhoudingen.

