Woningbrand aan Veenweg in Beerta snel onder controle

Beerta – Hulpdiensten zijn zondagochtend opgeroepen voor een melding van een woningbrand aan de Veenweg in Beerta.

Bij aankomst van de brandweer bleek er rook van onder de vloer vandaan te komen. Om de brandhaard te bereiken en verdere uitbreiding te voorkomen, heeft de brandweer enkele vloerplaten verwijderd. Dankzij de snelle inzet van de hulpdiensten kon erger worden voorkomen en was de situatie snel onder controle.

Vanwege de brand is de Veenweg volledig afgesloten voor verkeer. Over de oorzaak van de brand is vooralsnog niets bekend.

