Ongeval tussen auto en lijnbus op Europaweg

Groningen – Op de Europaweg in Groningen heeft zaterdagavond een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een auto en een lijnbus.

Hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om de situatie in kaart te brengen en waar nodig hulp te verlenen. Door het incident ondervindt het verkeer hinder op de weg.

De auto raakte dusdanig beschadigd dat deze moet worden afgesleept. Over de omvang van de schade aan de bus is niets bekend.

Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

