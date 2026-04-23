Je gazon klaarmaken voor het voorjaar: zo pak je het aan

De dagen worden langer, de temperaturen lopen langzaam op en voor het eerst in maanden zie je je tuin weer in het zonlicht liggen. Wat je dan vaak ook ziet: een gazon dat er na de winter flink van langs heeft gekregen. Kale plekken, geel verkleurd gras en een laagje mos. Gelukkig is dat te herstellen.

Met een aantal gerichte stappen zet je je gazon klaar voor een groen voorjaar en een zomer om van te genieten.

Wat doet de winter met je gazon?

Een natte, koude winter laat zijn sporen na in het gras. De bodem raakt verdicht door regen en vorst, waardoor water en lucht er moeilijker doorkomen. Tegelijk putten lage temperaturen en weinig licht de voedingsstoffen in de grond uit. Het gras staat er dan ook niet voor niets wat gammel bij als de lente aanbreekt. Kunstmest gebruiken is een van de eerste stappen om de bodemvoeding aan te vullen en het herstel van je gazon op gang te brengen. Kies daarbij voor een meststof die is afgestemd op het voorjaar, want die bevat meer stikstof dan een herfstmestmix. Stikstof stimuleert de bladgroei, wat het gras helpt om snel te herstellen en groen te worden.

Verticuteren en luchten: de basis voor een gezond gazon

Voordat je begint met mesten, is het slim om het gazon te verticuteren. Verticuteren betekent dat je met een speciaal apparaat of hark verticale insnijdingen in de zode maakt. Daarmee verwijder je het vervilte laagje dood grasmateriaal, ook wel vilt of strooisel genoemd, dat zich tussen de graspollen ophoopt. Dit laagje houdt water tegen en vormt een ideale omgeving voor mos. Door het te verwijderen adem je als het ware de bodem opnieuw in. Na het verticuteren kun je ook luchten, waarbij kleine gaatjes in de bodem worden geprikt. Dat verbetert de waterafvoer en zorgt dat mest en zaad straks beter in de bodem doordringen.

Kale plekken aanpakken

Na de winter zie je bij veel gazons plekken waar het gras dun of helemaal weggevallen is. Soms komt dat door bevriezing, soms door intensief gebruik in de herfst. Die plekken laten zichzelf niet vanzelf herstellen. Inzaaien is dan de aangewezen oplossing.

Graszaden kopen doe je het beste op basis van het type gazon dat je hebt: een siergazon vraagt om een fijnere mix dan een gebruiksgazon dat tegen een stootje moet kunnen. Strooi het zaad gelijkmatig over de kale plekken, dek het licht af met wat teelaarde en houd het vochtig. Bij een bodemtemperatuur van minimaal 8 à 10 graden Celsius ontkiemt het zaad doorgaans binnen één tot twee weken.

Het juiste moment en de juiste volgorde

Timing is geen overbodige luxe. Begin met verticuteren en inzaaien als de nachttemperaturen structureel boven het vriespunt blijven. Mesten doe je na het verticuteren, zodat de meststof goed in de bewerkte bodem kan trekken. De volgorde is daarmee: verticuteren en beluchten, kale plekken inzaaien en daarna mesten. Wacht na het mesten een paar dagen met maaien, zodat het nieuwe zaad en de meststof de kans krijgen om in te werken.

Het voorjaar als basis

Een gazon dat er in de zomer goed bij staat, begint in het voorjaar. Met wat geduld en de juiste aanpak herstel je de winterschade stap voor stap. Voor de meeste tuinen is april de ideale maand om serieus aan de slag te gaan. Dan is de bodem voldoende opgewarmd en liggen er genoeg droge dagen voor je om het werk te doen.

