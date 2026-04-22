Ontsnapte stier had verdoofd en opgevangen moeten worden (video)

Groningen – De stier die maandag wist te ontsnappen bij een slachthuis op Euvelgunne had verdoofd moeten worden en had daarna opgevangen moeten worden net als indertijd met Hermien is gebeurd. Dat vindt de fractie van de Partij voor de Dieren, die eraan toevoegt dat ze het liefste geen enkel dier meer naar het slachthuis ziet gaan meldt Oogtv.nl. Video.

“Wij hebben maandag met veel pijn en verdriet gekeken naar de beelden van de ontsnapte stier op Euvelgunne”, vertelt raadslid Linda Wijnalda-Dussel van de Partij voor de Dieren. “Nadat hij twee uur lang heeft rondgelopen, is opgejaagd om gevangen te worden en uiteindelijk met meerdere kogels is doodgeschoten, kunnen we alleen maar denken aan die laatste angstige momenten die hij heeft gekend.”

Het dier wist maandag te ontsnappen bij een slachthuis. Vanwege de situatie werden meerdere kruispunten bij de Kieler Bocht en de Europaweg tijdelijk afgesloten. Aanvankelijk probeerden agenten het dier van de weg te krijgen, maar dit lukte niet.

Uiteindelijk maakte een hondengeleider een einde aan de situatie door de stier met meerdere kogels om het leven te brengen. Vervolgens werd direct de halsslagader van het dier doorgesneden door een dierenarts. Lees ook dit uitgebreide artikel op Rtvnoord.nl.

