Brand tegen woning snel geblust door buurman

LEEK – Aan de Beetke van Rasquertstraat in Leek heeft aan de achterzijde van een woning brand gewoed. Het is nog onbekend wat er precies in brand heeft gestaan. Een alerte buurman wist het vuur snel te blussen, waarna de brandweer ter plaatse kwam voor een nacontrole.

De politie heeft de straat tijdelijk afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen kwamen veel omwonenden een kijkje nemen bij het incident.

De bewoner heeft rook ingeademd en wordt gecontroleerd door ambulancepersoneel. Omwonenden vertellen dat er veel rook vrijkwam.

