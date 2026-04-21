Doneer nu aan Stichting Wensambulance Noord-Nederland, voor een laatste dierbare herinnering

Stichting Wensambulance Noord – Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben.
Wij willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleid ambulancevervoer helpen zo’n persoonlijke wens te vervullen om zo een laatste dierbare herinnering aan het leven toe te voegen.
Op deze manier gaan mensen naar een voor hen bijzondere plek of gelegenheid en ze ervaren zo een speciale dag. Stichting Wensambulance Noord – Nederland is een stichting die is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg.
Stichting Wensambulance Noord – Nederland kunt u ook vinden op Facebook.com.
Zonder donaties kan Stichting Wensambulance Noord – Nederland helaas geen wensen vervullen. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom.
En daarom steunen wij en de onderstaande ondernemers dit initiatief!
Thuishuis klein is fijn
Kleine Straat 8
9774 PN Adorp
06 144 246 35
https://www.facebook.com/thuishuiskleinisfijn/?locale=nl_NL
Kinderdagverblijf Schip a Hoi
Pop Dijkemaweg 72A
9731 BG Groningen
06- 18996119
Jemasiem
Jeverweg 2-5
9723 JE Groningen
06 11711176
D&M renovaties
Rensumaheerd 106
9736 AE Groningen
06 81694655
Autobedrijf Koning
Singel 55
9971 CH Ulrum
0595 – 401 500
https://www.autobedrijfkoning.nl
Jamin Winkelcentrum Paddepoel
Dierenriemstraat 248
9742 AK Groningen
050 577 8180
https://www.paddepoel.nl/winkels/jamin/
De Mondhygienisten Zuidhorn
Van Starkenborghkanaal Noordzijde 37
9804 PB Noordhorn
06 49223420
https://www.demondhygienistenzuidhorn.nl/
Hoveniersbedrijf Coen Overdevest
Wierde 4
9965 TB Leens
0595 571187
http://www.overdevesthoveniers.nl/
Maalwerk Koffie
Ijzerweg 2
9936 BM Farmsum / Delfzijl
06 41490413
Auditiek Lammers
Waterstraat 139
9934 AT Delfzijl
0596 650050
Veegservice Friesland
Nijlan 18
8401 XB Gorredijk
06-11220276
https://www.facebook.com/veegservicefriesland/?locale=nl_NL