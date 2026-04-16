Oude Pekela: OM eist taakstraf en rijontzegging voor dodelijk ongeval

Oude Pekela. – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een taakstraf van 180 uur geëist, evenals een rijontzegging van één jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen een 23-jarige man uit Nieuw Annerveen. Volgens het OM reed hij ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend’ en veroorzaakte hij daarmee een dodelijk verkeersongeval op 18 september 2024 in Oude Pekela.

De man was die avond laat via de N367 op weg naar huis na zijn werk. Tijdens deze dagelijkse rit van ongeveer veertig minuten stopte hij naar eigen zeggen regelmatig bij een tankstation om even frisse lucht te halen. Nadat hij een eerste tankstation was gepasseerd, besloot hij dat hij zich nog fit genoeg voelde om door te rijden.

Rond 23.30 uur ging het echter mis. De bestuurder verklaarde dat hij begon te knikkebollen, waarna hij op de verkeerde weghelft terechtkwam en frontaal in botsing kwam met een tegenligger. De bestuurder van die auto, een 45-jarige man uit Winschoten, werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse.

Tijdens de zitting toonde de verdachte zich geëmotioneerd en bood hij zijn excuses aan aan de nabestaanden. Dat meldt Rtvnoord(+meer informatie) De rechtbank doet uitspraak op 7 mei.

Foto's