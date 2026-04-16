Ongeval op de N366 bij Alteveer

ALTEVEER – Op de N366 tussen Alteveer (GR) en Nieuwe Pekela heeft donderdagmiddag een ernstig ongeluk plaatsgevonden waarbij een motorrijder en een vrachtwagen zijn betrokken.

Het ongeluk gebeurde rond 13:00 uur. Verschillende hulpdiensten waaronder ambulances en een traumahelikopter zijn ter plaatse gekomen.

De hulpverleners ontfermen zich over het slachtoffer. De ernst van de verwondingen is nog onduidelijk.

Door het ongeluk is de weg afgesloten door de politie.

Het ongeluk gebeurde tijdens het invoegen van de motorrijder. De motorrijder is geraakt door de vrachtwagen. Slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De forensische opsporingverkeer gaat onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.

