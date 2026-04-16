Tbs van moordenaar Anne de Ruijter(in 1997) de Wildt opnieuw verlengd

Groningen – De tbs-maatregel van de man die is veroordeeld voor de moorden op de Groningse studente Anne de Ruijter de Wildt en de Utrechtse Annet van Reen, is opnieuw met twee jaar verlengd. Dat meldt RTV Noord.

Het gaat om de inmiddels 55-jarige Henk S. uit Veendam. Hij vermoordde in 1997 de toen 18-jarige Anne de Ruijter de Wildt, drie jaar na de moord op Annet van Reen. In 2001 werd hij veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Inmiddels zit hij al ongeveer twintig jaar in een tbs-traject. S. kampte destijds met een verslaving aan alcohol en drugs en pleegde daarnaast overvallen. Via dna-onderzoek kwam de politie hem op het spoor.

Sinds enkele jaren verblijft S. in een kliniek voor Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg. Hij krijgt inmiddels begeleid verlof, wat volgens een deskundige van de kliniek goed verloopt. Het Openbaar Ministerie stelt echter dat zijn vooruitgang beperkt is en dat hij weinig inzet toont, waardoor de risico’s voor de samenleving nog altijd groot worden geacht.

Foto's