Politie onderzoekt drie incidenten met jongeren in Haren en zoekt beelden

Haren – De politie onderzoekt drie opvallende incidenten die maandag hebben plaatsgevonden in Haren. Bij alle gevallen waren minderjarigen betrokken. Mogelijk is één van de incidenten gefilmd.

Het eerste incident vond rond 11.15 uur plaats op het fietspad aan de Oosterweg. Een jongen op een fatbike zou vijf jongens hebben geïntimideerd en daarbij een voorwerp hebben getoond dat op een vuurwapen leek. Later die middag, rond 16.20 uur, werd in de omgeving van de Kerklaan en Hortuslaan geprobeerd een scooter te beroven. De verdachten gingen er zonder buit vandoor.

In de avond, tussen 18.40 en 19.20 uur, werd bij het station een minderjarige jongen beroofd van zijn fatbike, mogelijk onder dreiging van een hamer. Hiervoor is een verdachte aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden en vraagt specifiek om beelden van de incidenten.

