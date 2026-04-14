OM eist zeven jaar gevangenisstraf voor seksuele woningoverval in Groningen

Groningen – Het OM eist een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaar tegen een man zonder vaste woon- of verblijfplaats voor verkrachting van een vrouw in haar woning aan de Papengang in Groningen.

Het slachtoffer weet op 29 mei 2025 haar huis te ontvluchten en op straat iemand aan te spreken over wat er met haar is gebeurd. Er zou een man in haar woning zijn binnengedrongen en haar gedurende drie uren mishandeld en verkracht hebben. De politie, die inmiddels was gebeld door gealarmeerde en bezorgde buren, treft bij aankomst in de woning van het slachtoffer de man slapend in haar bed aan. Hij wordt op heterdaad aangehouden. De officier beschrijft de verdenking als gekwalificeerde opzetverkrachting.

Het slachtoffer verklaart dat de haar onbekende man haar kamer was binnengedrongen via haar raam. De verdachte probeert het slachtoffer direct te zoenen, mede door haar fysieke beperking kan zij hem niet afweren. Met alles wat in haar macht ligt probeert ze de man te stoppen. Ze schreeuwt, bijt en krabt hem. Dit weerhoudt verdachte niet. Met geweld verkracht hij haar meerdere keren. Hij heeft haar aan haar hoofd en haren getrokken, tegen de muur geduwd, haar kleding gescheurd en houdt haar tegen als zij probeert via het raam te ontkomen. Als verdachte uiteindelijk in slaap valt, weet het slachtoffer haar huis te ontvluchten en hulp te zoeken.

De man, die een licht verstandelijke beperking heeft, ontkent dat hij de vrouw heeft verkracht. Hij zou haar niet hebben vastgebonden of geweld tegen haar hebben gebruikt. Alles zou zijn gebeurd op vrijwillige basis. De officier vindt zijn verklaring volstrekt ongeloofwaardig en niet passen bij de letsels van mevrouw en het sporenbeeld in de woning.

In je eigen huis overvallen worden door iemand die alles van je pakt op seksueel vlak dat kan niet anders worden omschreven dan een seksuele woningoverval. Je moet overal veilig zijn, maar al helemaal in je eigen huis.

Verdachte heeft op grove wijze geweld aangedaan aan het veiligheidsgevoel van het slachtoffer en haar fysiek en psychisch ernstige schade berokkend.

Gelet op de ernst van het feit en de impact die dit heeft gehad op het slachtoffer, komt de officier tot een eis van zeven jaar.

