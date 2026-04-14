Europese Flitsmarathon Week

14 april 2026, 14:12
Regio – Deze week (13 t/m 19 april) wordt er in vrijwel heel Europa extra gecontroleerd op snelheid.

Niet zonder reden
Op wegen waar relatief veel verkeersongevallen plaatsvinden — zoals provinciale wegen, dorpskernen en populaire (vakantie)routes — wordt intensief gecontroleerd.

Het doel?


Niet alleen bekeuren, maar vooral:


-bewustwording vergroten
– verkeersveiligheid verbeteren

De actie wordt georganiseerd door ROADPOL en richt zich op alle weggebruikers binnen Europa.

Ons advies:
Pas je snelheid aan. Niet voor ons, maar voor jezelf en anderen.

Melden? Bel 0900-8844
Spoed? Bel 112

