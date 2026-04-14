Europese Flitsmarathon Week

Regio – Deze week (13 t/m 19 april) wordt er in vrijwel heel Europa extra gecontroleerd op snelheid.
Niet zonder reden
Op wegen waar relatief veel verkeersongevallen plaatsvinden — zoals provinciale wegen, dorpskernen en populaire (vakantie)routes — wordt intensief gecontroleerd.
Het doel?
Niet alleen bekeuren, maar vooral:
-bewustwording vergroten
– verkeersveiligheid verbeteren
De actie wordt georganiseerd door ROADPOL en richt zich op alle weggebruikers binnen Europa.
Ons advies:
Pas je snelheid aan. Niet voor ons, maar voor jezelf en anderen.
Melden? Bel 0900-8844
Spoed? Bel 112
Foto's
Deel dit artikel