Aantal woninginbraken in Groningen met 59 procent toegenomen

Groningen – Voor het dertiende achtereenvolgende jaar is het aantal woninginbraken in Nederland afgenomen. In de gemeente Groningen steeg het aantal inbraken echter met 59 procent, zo meldt vergelijkingsplatform Slimster. Wie slachtoffer wordt hoeft er geen rekening mee te houden dat de dader gepakt wordt: dat gebeurt slechts in 7,3 procent van de gevallen.

Met name in Flevoland en Noord-Limburg werd er minder gestolen. Twente, Noord-Groningen en een groot deel van Zeeland zagen het aantal inbraken daarentegen juist stijgen.

De grootste relatieve afname werd genoteerd in de gemeenten Edam-Volendam, Hattem en Veere (-67 procent), terwijl het aantal inbraken in gemeenten als Voerendaal, Alphen-Chaam en Reusel-De Mierden juist bijna verdriedubbelde. In absolute zin gaat het in deze kleine gemeenten echter niet om grote aantallen. In Amsterdam werd er het vaakst ingebroken: 2065 keer.

Foto's