Leerlingen en uitwisselingsstudenten Harens Lyceum bedreigd

Haren – Meerdere leerlingen van het Harens Lyceum en uitwisselingsscholieren uit Spanje zijn maandag slachtoffer geworden van bedreiging en vernedering, meldt RTV Noord.

Volgens de school deden zich twee afzonderlijke incidenten voor. In beide gevallen werden leerlingen op straat aangesproken door onbekenden en bedreigd met wat mogelijk een vuurwapen was. Bij het eerste incident, nabij het station, werd een groep Catalaanse scholieren gedwongen te knielen en excuses aan te bieden. Dit werd bovendien gefilmd.

Later die dag vond een vergelijkbaar voorval plaats bij de Albert Heijn in het centrum van Haren. Daarbij waren meerdere daders betrokken en ook Nederlandse leerlingen het doelwit.

De school schakelde direct de politie in, die verklaringen heeft opgenomen. Volgens het Harens Lyceum hebben de daders geen connectie met de school. De betrokken leerlingen zijn opgevangen en maken het naar omstandigheden goed. Ouders in zowel Nederland als Spanje zijn geïnformeerd. De school adviseert leerlingen voorlopig om zich niet alleen, maar in groepen te verplaatsen.

Foto's