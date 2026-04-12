Forse woningbrand Oude Pekela ‘Meester’ (update)

Oude Pekela – Aan de Ring in Oude Pekela is een woningbrand gemeld. We hebben opgeschakeld naar middelbrand. Een extra blusvoertuig en hoogwerker komen ook ter plaatse.

De brand woedde op verschillende plekken in de woning. Op de bovenverdieping gingen ze als eerste een blussing inzetten.

Het tweede blusvoertuig werd ingezet in de aangrenzende woningen. Ook werd de hoogwerker ingezet om de brand van buitenaf te blussen.

Geen personen in de woning

Tijdens het uitbreken van de brand was niemand in de woning aanwezig. In de aangrenzende woningen gaan we wat sloopwerkzaamheden uitvoeren om uit te sluiten dat de brand zich niet verder heeft verspreid.

Ze zijn brand meester. Dat betekent dat verdere uitbreiding van de brand niet meer mogelijk is. Wel zullen ze nog enige tijd nodig hebben voor het nablussen. Over de oorzaak zal de politie nader onderzoek doen. De schade aan de woning is aanzienlijk.

