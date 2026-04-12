Alcoholcontrole in Stadskanaal verloopt zonder overtredingen

Stadskanaal – Zaterdagavond hebben politieagenten, in samenwerking met collega’s van Politie Stadskanaal, een gezamenlijke alcoholcontrole uitgevoerd op de Nautilusweg in Stadskanaal. Ondanks de wisselvallige weersomstandigheden en regenbuien, werd de controle succesvol uitgevoerd.

Tijdens de actie werd verkeer gecontroleerd dat vanaf de N366 kwam en weer richting de N366 reed. In totaal zijn 53 bestuurders aan een blaastest onderworpen om te controleren op alcoholgebruik in het verkeer.

De uitkomst van de controle stemt positief: geen enkele bestuurder bleek boven de toegestane limiet te hebben gedronken. Dit betekent dat alle gecontroleerde weggebruikers zich aan de regels hielden.

