Voertuig raakt zwaar beschadigd na ongeval in Kolham

Kolham – Op de hoofdweg in Kolham heeft zicht in de nacht van zaterdag op zondag een onduidelijk incident voorgedaan. Hulpdiensten gingen af op een melding van een ongeval.

Aan de hoofdweg stond een wagen met redelijk wat schade. Bij het voertuig troffen agenten een man die door hen onder bedwang werd gehouden.

Een ambulance kwam ter plaatse voor de man maar hoefde uiteindelijk niet veel te doen. De man werd aangehouden voor het rijden onder invloed en zal worden overgebracht naar het cellencomplex.

