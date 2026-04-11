Auto botst tegen boom op N388, bestuurder gewond naar ziekenhuis

Oldekerk – Op de N388 (Munnikeweg) bij Oldekerk heeft zaterdagavond een eenzijdig ongeval plaatsgevonden.

Een auto raakte van de weg en botste tegen een boom. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder de brandweer met een tankautospuit.

De bestuurder raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het voertuig liep forse schade op en is door een berger afgesleept.

Tijdens de afhandeling van het ongeval was de weg in beide richtingen afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

