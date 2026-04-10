Motorrijder onderuit op rotonde in Veendam

Veendam – Een motorrijder is vrijdagavond onderuit gegaan op het Lloydsplein. De hulpdiensten werden hier rond 20:15 uur voor gealarmeerd.

Naast een ambulance kwamen ook een motorambulance en het Mobiel Medisch Team ter plaatse met de lifeliner 4.

De piloot landde de helikopter op een grasveld naast het appartementencomplex Lloydskade. Ook drie noodhulp voertuigen van de politie kwamen ter plaatse.

De motorrijder werd ter plaatse gestabiliseerd en is vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd.

De rotonde was enige tijd deels afgesloten tussen de Lloydsweg en de van Stolbergweg

Foto's