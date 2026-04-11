Grote verkeerscontrole langs A7 levert honderden overtredingen op

Midwolde/Leek – Een grootschalige verkeerscontrole op de carpoolplaats langs de A7 bij Midwolde/Leek heeft vrijdagmiddag en -avond een groot aantal overtredingen aan het licht gebracht. Aan de actie namen onder meer politie, Belastingdienst, Douane, Koninklijke Marechaussee en andere diensten deel.

Tijdens de controle werden 445 snelheidsovertredingen geregistreerd door een radar. Daarnaast werden 131 processen-verbaal uitgeschreven voor uiteenlopende overtredingen. De hoogste gemeten snelheid lag 43 kilometer per uur boven de limiet. Dat meldt Infoleek.nl.

Veelvoorkomende overtredingen waren het niet tonen van een rijbewijs (27 keer) en kentekenbewijs (20 keer). Ook werden bestuurders bekeurd voor onder meer het gebruik van een mobiele telefoon (12x), het niet dragen van een gordel (15x) en diverse voertuiggebreken zoals kapotte verlichting en gladde banden. Eén persoon werd aangehouden omdat hij zich niet kon identificeren en er werd een vals rijbewijs aangetroffen.

Ook bij aanhangwagens en bijzondere voertuigen werden meerdere overtredingen geconstateerd, variërend van ontbrekende kentekenplaten tot onjuist bevestigde hulpkoppelingen. Verder werden fietsers bekeurd voor onder andere fietsen zonder licht en rijden in een geslotenverklaring.

Op het gebied van middelengebruik werden drie bestuurders betrapt op drugsgebruik en één op rijden onder invloed van alcohol. Daarnaast werden onder meer een zakje wiet en een stiletto in beslag genomen.

De Belastingdienst speelde eveneens een grote rol tijdens de controle. Met behulp van een kentekenscanner (ANPR) werd voor ruim €90.000 aan openstaande belastingen geïnd. In totaal werden meerdere voertuigen in beslag genomen of buiten gebruik gesteld.

