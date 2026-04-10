Gaslekkage zorgt voor ontruiming en afsluiting straat in Zevenhuizen

Zevenhuizen – Op het Hoofddiep in Zevenhuizen is vrijdag de brandweer uitgerukt vanwege een gaslekkage. In de directe omgeving van een woning zijn verhoogde gaswaarden gemeten, wat aanleiding gaf tot het nemen van uitgebreide veiligheidsmaatregelen.

Een groot deel van de straat is door de hulpdiensten afgesloten om de situatie onder controle te houden. Uit voorzorg zijn meerdere omliggende panden ontruimd. Bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten terwijl de hulpdiensten de situatie beoordelen en beveiligen.

Netbeheerder Enexis is ter plaatse om de lekkage te verhelpen en zal werkzaamheden uitvoeren om het gaslek te dichten. Ook de politie is met meerdere eenheden aanwezig om de afzetting te bewaken en het incident in goede banen te leiden.

Hoe het gaslek precies is ontstaan, is op dit moment nog niet bekend.

Foto's