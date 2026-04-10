Wachten voor het spoor op Peizerweg blijft moeilijk, veel bonnen uitgedeeld

Groningen – Een controle van ProRail-boa’s leverde donderdagmiddag opnieuw veel boetes op bij de spoorwegovergang aan de Peizerweg.

Boa Rutger Pruijs meldt dat medewerkers elf overtredingen vaststelden, vooral door fietsers en snorfietsers die overstaken voordat de spoorbomen volledig omhoog waren en de waarschuwingslichten uitgingen. Camera’s registreerden daarnaast nog extra overtreders.

De overweg staat bekend als een van de gevaarlijkste in Nederland vanwege het negeren van de gesloten slagbomen. Volgens ProRail worden hier jaarlijks honderden overtredingen vastgelegd en is het de locatie waar de meeste verkeersboetes worden uitgedeeld.

