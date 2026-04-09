Nep-klussers actief in Nietap

Nietap – In Nietap zijn mensen actief die zich voordoen als medewerkers van Fixteam Drenthe. Ze dragen jassen met het logo van de gemeente Noordenveld en vragen om geld, maar verrichten geen werkzaamheden.

Fixteam is een initiatief van de provincie Drenthe en de Drentse gemeenten. De klussers komen bij inwoners thuis om gratis kleine energiebesparende maatregelen uit te voeren. De gemeente Noordenveld benadrukt dat er nooit betaald hoeft te worden voor deze werkzaamheden schrijft RTV Noord.

Bovendien komen de klussers alleen langs wanneer inwoners zelf een afspraak hebben gemaakt. Meldt het bij de politie.

Foto's