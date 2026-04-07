Middelbrand in woning Muntendam, twee katten omgekomen (update)

Muntendam – De brandweer is dinsdagavond uitgerukt voor een woningbrand aan de Domela Nieuwenhuisweg. Vanwege de uitslaande brand is opgeschaald naar middelbrand en kwam een tweede blusvoertuig ter plaatse.

Brandweerlieden zijn de woning binnengegaan en bestrijden het vuur zowel van binnen als van buiten.

Aangrenzende woningen zijn uit voorzorg ontruimd vanwege rookontwikkeling. Zie ook VR.

Update: Door de brand hebben de aangrenzende woningen rookschade opgelopen. Salvage gaat de bewoners bijstaan in de afhandeling van de schade. Helaas zijn bij de brand twee katten omgekomen. Er zijn geen personen gewond geraakt.

