Westerwijtwerd: Opnieuw ernstig ongeval op de Eemshavenweg(Video)

Westerwijtwerd – Dinsdagmiddag heeft zich opnieuw een ernstig verkeersongeval voorgedaan op de N46, dit keer ter hoogte van Westerwijtwerd. Bij het incident zijn in ieder geval een vrachtwagen en een personenauto betrokken geraakt. Video.

Hulpdiensten, waaronder brandweer, ambulance en een traumahelikopter, zijn massaal uitgerukt. Meerdere voertuigen zijn met elkaar in botsing gekomen, waarbij meerdere slachtoffers zijn gevallen. De hulpverlening is direct opgestart. De personenauto is van de weg geraakt en de bestuurder zat bekneld.

De politie heeft de weg in beide richtingen afgesloten. Zowel de vrachtwagen als de personenauto zijn naast de weg tot stilstand gekomen. De bestuurder van de personenauto is inmiddels bevrijd en met de ambulance afgevoerd. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is nog niets bekend. Chauffeur ging ook met een ambulance naar ziekenhuis.

Vorige week vond iets verderop, bij de N46 ter hoogte van Zuidwolde, ook al een ernstig ongeval plaats. Daarbij botsten meerdere auto’s op elkaar en kwam één persoon om het leven.

