Zweefvliegtuig maakt landing op stuk land vanwege wegvallen thermiek

Overschild – Een zweefvliegtuig heeft op tweede paasdag een buitenlanding gemaakt in Overschild. Het toestel was opgestegen vanaf een zweefvliegveld in Overijssel, maar doordat de thermiek wegviel, besefte de piloot dat terugkeren niet meer mogelijk was. Daarom koos hij ervoor om veilig te landen in een weiland aan de Graauwedijk in Overschild.

Het komt vaker voor dat zweefvliegtuigen een buitenlanding moeten maken wanneer de thermiek wegvalt. In de meeste gevallen verloopt zo’n landing zonder problemen, net als dit keer.

