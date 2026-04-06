Mast breekt op Waddenzee, reddingsboot schiet te hulp

Lauwersoog – Op Paasmaandag is om 12.13 uur een vaartuig in de problemen gekomen op de Waddenzee nabij Lauwersoog nadat de mast plotseling brak.

Het incident werd opgemerkt door een stel dat in een restaurant in de haven zat. Zij zagen net buiten de havenmond dat de mast van het schip afbrak. Nadat zij zich ervan hadden vergewist dat ze het goed hadden gezien, reden ze naar een plek bij de haven en zagen dat het vaartuig inmiddels oostwaarts was afgedreven. Hierop werd de Kustwacht ingeschakeld. Kort daarna werd de KNRM van station Lauwersoog gealarmeerd en vertrok reddingboot *Annie Jacoba Visser*, die binnen enkele minuten ter plaatse was.

Aan boord bleek één persoon aanwezig, die bezig was de afgebroken mast binnen te halen. Enkele redders stapten over om te assisteren bij het veiligstellen van de mast en tuigage. Volgens de opvarende brak de mast tijdens het hijsen van het zeil. De man bleef ongedeerd en kon op eigen kracht met de motor terugvaren naar de jachthaven van Lauwersoog.

