Brandweer verwijdert gevaarlijk hangende boom in Veendam

Veendam – Op de kruising van de G.H. Streurmanstraat met de H.J. Topstraat hing zondagavond een boom gevaarlijk boven de weg. De boom is vermoedelijk tijdens het onstuimige weer eerder vandaag bezweken.

De gemeente werd hierover geïnformeerd en sloot de weg af. Vervolgens werd de brandweer erbij gevraagd. Zij kwamen o.a. met de hoogwerker ter plaatse. Vanuit de hoogwerker werd de boom getopt en kon uiteindelijk volledig worden weggezaagd.

Hiermee was het gevaar geweken en kon de weg weer worden vrijgegeven.

