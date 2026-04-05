Grote opkomst en gezellige sfeer bij paasvuren Onnen & Bourtange

Onnen – Het jaarlijkse paasvuur in Onnen heeft dit jaar veel bezoekers getrokken. Onder een heldere avondlucht verzamelden jong en oud zich rondom het indrukwekkende vuur, dat zorgde voor een warme en feestelijke ambiance.

Het evenement verliep in een gemoedelijke en gezellige sfeer, waarbij bezoekers zichtbaar genoten van het samenzijn en de traditie. Het paasvuur blijft daarmee een belangrijk moment waarop dorpsgenoten elkaar ontmoeten en samen het voorjaar inluiden.

Met deze geslaagde editie kan worden teruggekeken op een drukbezochte en sfeervolle avond.

Bourtange – Ook dit jaar was het weer tijd voor het traditionele paasvuur met kledingdracht in Bourtange.

Het paasvuur werd later dan gepland aangestoken door tientallen kinderen vanwege de weersomstandigheden. Ondanks de regen was het paasvuur opnieuw een groot succes met alleen maar blije gezichten.

