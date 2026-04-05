Politie zoekt getuigen na schietincident Eelderwolde

Eelderwolde – De politie onderzoekt een schietincident op zaterdag 4 april in de omgeving van de Groningerweg ter hoogte van de brug bij de Woltsingel in Eelderwolde.

Daarbij raakte vlak voor middernacht een 19-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen gewond. Heb je iets gezien of gehoord of heb je andere tips? Bel de politie op 0800-6070.

Bij de politie kwam zaterdagavond vlak voor 00:00 uur een melding binnen dat er een schietincident zou hebben plaatsgevonden. Agenten troffen het slachtoffer aan op de Groningerweg in Eelderwolde. Hulpverlening werd opgestart en de man is uiteindelijk voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Nog geen aanhouding:

De politie is meteen een onderzoek gestart naar de toedracht van het schietincident. Al snel werd duidelijk dat het schietincident vermoedelijk in de omgeving van het de brug heeft plaatsgevonden. Er is vooralsnog geen verdachte aangehouden. We gaan een buurtonderzoek doen en we gaan kijken of er camerabeelden zijn waarop meer te zien is.

Getuigen gezocht:

De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord van het schietincident. Heb je tips? Heb je camerabeelden waarop iets te zien of te horen is? Of weet je meer over de achtergronden van het incident? Laat het ons dan weten via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Tips kun je ook doorgeven via onderstaand tipformulier. Mocht je beelden hebben, dan kun je die daar ook uploaden.

Foto's