Politie zoekt getuigen na mishandeling aan de Floresstraat

Groningen – De politie is op zoek naar getuigen van een geweldsincident aan de Floresstraat in Groningen. Het incident vond plaats op 19 maart 2026 rond 12.00 uur, nabij de Soerabajastraat.

Bij het incident zou sprake zijn geweest van mishandeling. Wat er precies is gebeurd en wie er betrokken zijn, wordt nog onderzocht.

De politie roept mensen op die iets hebben gezien, gehoord of beschikken over camerabeelden om zich te melden. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Bij het doorgeven van informatie wordt gevraagd het zaaknummer 2026071552 te vermelden.

