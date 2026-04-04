Hennepkwekerij opgerold in Hoogezand

Hoogezand – Woensdag heeft de politie in Hoogezand een hennepkwekerij aangetroffen en ontmanteld met circa 150 planten. De betrokken verdachten worden op een later moment gehoord.

Een hennepkwekerij in een woning of op zolder brengt grote risico’s met zich mee voor bewoners én omwonenden.

Wat zijn de gevaren?

• Brandgevaar door overbelaste elektra en illegale aansluitingen

• Kortsluiting en elektrocutie

• Waterschade door lekkages en slechte installaties

• Schimmelvorming en ongezonde lucht

Veel kwekerijen worden illegaal aangesloten op het stroomnet. Dit zorgt voor levensgevaarlijke situaties en kan grote schade veroorzaken aan woningen en de omgeving.

👀 Waar let je op?

• Condens op ramen of afgeplakte ramen

• Sterke, vreemde geur

• Altijd zoemend geluid van afzuigers

• Onverklaarbaar hoog energieverbruik

• Warme plekken op zolder of in huis

Zie je iets verdachts? Meld het!

• Spoed: 112

• Anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

• Politie (geen spoed): 0900-8844

• Of via politie.nl

Samen houden we onze buurt veilig.

