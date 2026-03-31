25 jarige mogelijk drugs gebruikt na controle

Ten Boer – Op vrijdag 27 maart 2026 zag de politie aan het einde van hun dienst een voertuig rijden met opvallend rijgedrag tussen Ten Boer en Groningen. Dit was voor ons de aanleiding om de bestuurder te controleren.

Tijdens de controle hebben wij bij de bestuurder onderworpen aan een adem- en speekseltest. Uit de speekseltest kwam naar voren dat de bestuurder mogelijk onder invloed reed van drugs.

Hierop hebben wij de bestuurder, een 25- jarige bewoner uit de gemeente Groningen, aangehouden. Bij de verdachte is bloed afgenomen wat opgestuurd zal worden voor nader onderzoek.

Foto's