Ontsnapte zeden TBS’er (41) is opgepakt in Leeuwarden (update)

Groningen – De 41-jarige ontsnapte TBS’er onttrok zich maandagochtend 30 maart aan zijn toezicht tijdens begeleide werkzaamheden in Groningen. Hij is veroordeeld voor een aantal zedenmisdrijven. Vastgesteld is dat hij op maandag 30 maart om 11.11 uur nog gepind heeft in Hoogezand.

De TBS’er zat is in 2011 veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor een aantal zedenmisdrijven. Hij zat vast in de FPC Mesdag in Groningen.

Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is druk bezig de man op te sporen.

UPDATE maandagavond : De 41-jarige ontsnapte TBS’er is inmiddels opgepakt in Leeuwarden, de politie bedankt iedereen voor het uitkijken. Graag de foto verwijderen.

Foto's